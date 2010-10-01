РПЛ

ProstoProSportProstoProSportГильерме пропустит матч против тульского «Арсенала»

Второй раз подряд в составе «железнодорожников» отсутствует основной вратарь команды Гильерме. Вместо голкипера сборной России ворота «Локомотива» будет защищать Антон Коченков.
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«Локомотив» в гостях у «Арсенала» под комментарий Романа Широкова. Онлайн

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В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
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О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
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Названы цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

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