РПЛ
ProstoProSportГильерме пропустит матч против тульского «Арсенала»
Второй раз подряд в составе «железнодорожников» отсутствует основной вратарь команды Гильерме. Вместо голкипера сборной России ворота «Локомотива» будет защищать Антон Коченков.
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Футбол
Евгений Калешин рассказал, что ушёл из «Урожая» из-за панических атак
Футбольный тренер Евгений Калешин рассказал со страниц издания Sports.ru о том, что причиной его ухода из ФК «Урожай» стали психологические проблемы.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
«Эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнения статей закона о языке, который уже принят», — говорится в заявлении.
Музыка
Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным
Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Политика
Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки»
Саммит лидеров стран «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря, будет длиться три часа.
Футбол
Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста
Экономика
Медведев оценил развитие страны в 2019 году
"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Политика
МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Спорт
Глава МОК примет любое решение WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства по «российскому вопросу», согласно стандарту по соответствию возглавляемой им организации.
Авто
Продажи новых автомобилей в России продолжают падать
В ноябре 2019 года продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 6,4% до 156 848 единиц.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Авто
Названы цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200
Компания Hengtian выводит на рынок бюджетную копию премиального внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.