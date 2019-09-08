Футбол
RT на русскомГилерме: с Казахстаном играем дома и должны побеждать
Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. В настоящее время команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, имея в активе 12 очков после пяти туров. Ранее Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана.
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Гильерме много спрашивали о пропущенном голе. Но он принимает только конструктивную критику!
Спорт день за днем08:23
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Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании «зоны безопасности» для террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в намерении создать зону безопасности на севере Сирии "для террористов".
РЕН ТВ 11:28
Общество
Летом 2019 года из-за жары во Франции погибли около 1500 человек
RT на русском 11:05
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Политика
Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Футбол
Защитник «Интера» назвал Конте «Месси среди тренеров»
Защитник "Интера" Алессандро Бастони высоко оценил главного тренера миланского клуба Антонио Конте.
Sport.ru 11:43
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия
Шторм стал причиной гибели двух человек в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
Lenta.ru 12:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Как сообщает сайт discussingfilm.net, "Матрицу 4" начнут снимать 4 февраля в Чикаго.
Российская газета 12:39
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Политика
Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%
В Петербурге явка на выборах губернатора на 15:00 мск составила 16,26% от общего числа избирателей.
REGNUM 09:23
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Космос
Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?
Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
МВД: Треть сообщений о правонарушениях на выборах не подтвердилась
МВД оперативно ведет проверку поступающих сигналов о правонарушениях в ходе Единого дня голосования, материалы будут переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Российская газета 11:35
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Здоровье
Терапевт назвала скрытые причины отечности
Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
MedikForum.ru 12:02
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Коммерсантъ 12:20