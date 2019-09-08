Футбол

RT на русскомRT на русскомГилерме: с Казахстаном играем дома и должны побеждать

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. В настоящее время команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, имея в активе 12 очков после пяти туров. Ранее Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана.
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