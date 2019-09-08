Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. В настоящее время команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, имея в активе 12 очков после пяти туров. Ранее Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана.

Гилерме: с Казахстаном играем дома и должны побеждать

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