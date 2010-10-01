Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды назвал способы, как познакомиться с девушкой.

Гильерме назвал 3 способа, как познакомиться с девушкой

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