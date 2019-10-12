Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортГимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье

Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль. Соревнования проходят в немецком Штутгарте. 22-летний Нагорный набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений.
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