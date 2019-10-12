Футбол
ТАСС СпортГимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль. Соревнования проходят в немецком Штутгарте. 22-летний Нагорный набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений.
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Далалоян поблагодарил украинца Верняева, стоявшего с россиянами на пьедестале ЧМ
Чемпионатвчера в 17:26
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
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РИА Новости вчера в 08:19
Футбол
Фернандес не сыграет в матче с Кипром
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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
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Коммерсантъ 08:54
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
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Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 вчера в 06:27
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности
Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
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Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Армия и оружие
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
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Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии
В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии.
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Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
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Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
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Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
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Армия и оружие
Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
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Инъекции синтетического гормона вылечили печень у ВИЧ-инфицированных
Новые инъекции синтетического гормона положительно повлияли на поражение печени у ВИЧ-инфицированных пациентов.
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Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
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Курды хотят, чтобы ВКС РФ закрыли небо над северо-востоком Сирии
Курдский командир настаивал на том, чтобы США либо помогли остановить продвижение турецких войск, либо позволили заключить с Дамаском и Москвой соглашение о том, чтобы ВКС РФ закрыли воздушное пространство над северо-востоком Сирии.
BFM.ru 14:13
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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
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Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
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Политика
Италии передали списки итальянцев, воевавших в Донбассе
Италии передали данные о 25 итальянцах, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
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Очевидцы записали на видео обрушение строящегося отеля в Новом Орлеане
Здание гостиницы Hard Rock Hotel New Orleans в Новом Орлеане обрушилось прямо во время строительных работ.
Экономика сегодня 13:09
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42