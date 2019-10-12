Спорт

ТАСС СпортТАСС СпортГимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье

22-летний Нагорный набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений. Вторым стал Далалоян (87,165), бронзовую медаль завоевал украинец Олег Верняев (86,973). Нагорный впервые в карьере стал первым в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира.
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Российские гимнасты. Мощь, сила и авторитет

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Матч ТВвчера в 14:34
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На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Пятый канал 05:55
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ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян

ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК вчера в 15:35
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В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам

После убийства девятилетней девочки в Саратове местные власти примут дополнительные меры безопасности.
Российская газета 04:45
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Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
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Происшествия

На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
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Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали

Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Происшествия

В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой

Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 10 октября в 17:18
Культура

Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке

НИА Нижний Новгород вчера в 02:30
Происшествия

Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель

RT на русском вчера в 20:59
Технологии

В США при испытаниях получил повреждение стелс-БПЛА XQ-58 Valkyrie

Военное обозрение вчера в 07:51
Армия и оружие

Турция и сирийская оппозиция захватили город Рас-эль-Айн в Сирии

ТАСС 05:32
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Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
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Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение

Соединенные Штаты перебросят на территорию Саудовской Аравии дополнительные войска и вооружение.
Народные новости вчера в 19:09
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Какие продукты должны быть в рационе каждой женщины

От питания зависит красота и женщин, и девушек.
Челнинские известия 00:28
Культура

Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke

Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru вчера в 04:40
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Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Культура

Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину

Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Вечерняя Москва 02:02
Кино

Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Газета.Ru 04:45
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Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
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Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Футбол

Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в «Атлетик»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, являющийся воспитанником «Атлетика», хотел бы вернуться в баскский клуб.
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Политика

Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:03
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
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Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
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Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Футбол

Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
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