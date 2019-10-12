Спорт
ТАСС СпортГимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье
22-летний Нагорный набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений. Вторым стал Далалоян (87,165), бронзовую медаль завоевал украинец Олег Верняев (86,973). Нагорный впервые в карьере стал первым в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира.
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Далалоян поблагодарил украинца Верняева, стоявшего с россиянами на пьедестале ЧМ
Чемпионатвчера в 17:26
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