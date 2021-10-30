Будьте в Плюсе

Гинцбург указал на необходимость облегченного варианта вакцины от COVID-19 для детей

Почему ребенку нельзя уколоть обычный препарат, объяснил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
ФАН
Гинцбург заявил, что на данный момент вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет уже прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.
Народные новости
Побочных эффектов при этом у вакцины не обнаружено.
ФАН
28 октября появилась информация о том, что в Москве начался отбор участников для второго этапа исследований антиковидной вакцины для подростков.
РИА “Informing”

Подробнее о событии

Гинцбург: Недостаточный вес у детей является противопоказанием к вакцинации «Спутником V»
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Гинцбург заявил, что «Спутник V» не подходит детям
ИА Красная Весна03:41
Гинцбург указал на необходимость облегченного варианта вакцины от COVID-19 для детей
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Вакцину от коронавируса для детей разрабатывают отдельно из-за малого веса пациентов
Народные новости21:52
«Весит меньше»: Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным «Спутником V»
Радио Комсомольская правдавчера в 12:58
Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным «Спутником V»
Российская газетавчера в 10:39
Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным «Спутником V»
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