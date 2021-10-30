ФАНГинцбург указал на необходимость облегченного варианта вакцины от COVID-19 для детейПочему ребенку нельзя уколоть обычный препарат, объяснил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.ФАНГинцбург заявил, что на данный момент вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет уже прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.Народные новостиПобочных эффектов при этом у вакцины не обнаружено.ФАН28 октября появилась информация о том, что в Москве начался отбор участников для второго этапа исследований антиковидной вакцины для подростков.РИА “Informing”Читать далееСвернутьФАНФАННародные новостиАктуальные НовостиРадио Комсомольская правдаИА Красная ВеснаЭкономика сегодняРоссийская газетаРИА “Informing”Вечерняя МоскваNewInformПодробнее о событииГинцбург: Недостаточный вес у детей является противопоказанием к вакцинации «Спутником V»Актуальные Новости03:48Гинцбург заявил, что «Спутник V» не подходит детямИА Красная Весна03:41Гинцбург указал на необходимость облегченного варианта вакцины от COVID-19 для детейФАН19:43Вакцину от коронавируса для детей разрабатывают отдельно из-за малого веса пациентовНародные новости21:52«Весит меньше»: Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным «Спутником V»Радио Комсомольская правдавчера в 12:58Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным «Спутником V»Российская газетавчера в 10:39Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным «Спутником V»Вечерняя Москвавчера в 07:09Показать ещёОценитьПоделиться