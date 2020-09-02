Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

На прошлой неделе ученые из Гонконгского университета (HKU) сообщили о "подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом". По данным специалистов, 33-летний местный житель переболел COVID-19 в апреле, однако по возвращении из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.