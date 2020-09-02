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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

На прошлой неделе ученые из Гонконгского университета (HKU) сообщили о "подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом". По данным специалистов, 33-летний местный житель переболел COVID-19 в апреле, однако по возвращении из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.В источнике
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URA.Ru

Разработчик вакцины раскрыл причину повторного заражения COVID-19

URA.Ru05:00
Вести.Ru

НИЦ Гамалеи: подтвержден только один случай повторного заражения COVID-19

Вести.Ru05:16
Lenta.ru

В России официально признали первый случай повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru05:07
Царьград

Заразиться COVID повторно можно: В центре Гамалеи привели доказательство

Царьград05:21
Известия

В Центре им. Гамалеи заявили об одном доказанном случае повторного заболевания COVID-19

Известия04:41
РЕН ТВ

Центр Гамалеи подтвердил случай повторного заражения коронавирусом

РЕН ТВ04:30
РИА Новости

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

РИА Новости04:46

В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведения переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК04:50
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Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных

Беременные женщины реже сталкиваются с некоторыми симптомами COVID-19, но у них повышен риск осложнений и преждевременных родов, сообщает международная группа ученых из Бирмингемского университета в Великобритании, Медицинского университета Гуаньчжоу в Китае и других исследовательских центров.
Газета.Ru04:52