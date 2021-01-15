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Москва 24
Москва 24

Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

Создание однокомпонентной вакцины от COVID-19 не исключено, однако важно, чтобы она при этом давала иммунитет на длительное время. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
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РИА Новости

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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