Создание однокомпонентной вакцины от COVID-19 не исключено, однако важно, чтобы она при этом давала иммунитет на длительное время. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

С чего всё началось Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19 Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости 22:02