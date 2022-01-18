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Гинцбург: эффективность «Спутника V» против штамма «Омикрон» составляет около 75 %

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет около 75%.
Известия
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону» протективная, составляет 75%.
Комсомольская правда
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
РИА Новости
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в начале февраля может в России начаться снижение уровня заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон».
REGNUM

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Гинцбург: «Спутник V» защищает от штамма «омикрон» с эффективностью 75%
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