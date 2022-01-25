"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", - сказал он.
Агентство Fitch Rating заявило, что добыча криптовалюты путем майнинг-ферм может ударить по линиям электропередач и коммунальным службам по всей территории США, кроме штата Вашингтон, где генерируется достаточно мощностей для удовлетворения подобной потребности.
Американской корпорации Lockheed Martin необходимо через суд запретить покупку последнего независимого производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne, заявила Федеральная торговая комиссия США (ФТК) 25 января на своем сайте.
При помощи воды и пара углекислый газ выпускается в подготовленный закрытый резервуар.В начале 2021 года Лакнер получил финансирование от Министерства энергетики США и создал проекты трёх ферм с механическими деревьями, высасывающими из воздуха углекислый газ.