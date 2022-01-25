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Гинцбург: назальная вакцина позволит защитить от инфицирования COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса способна защитить от заражения штаммом «омикрон».
Телеканал 360°
По словам Гинцбурга, выработанный после перенесенного омикрон-штамма коронавируса иммунитет не защищает от инфицирования штаммом "дельта", что подтверждают исследования на животных.
ТАСС
"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", - сказал он.
ТАСС
Также в ближайшее время планируется провеcти клинические исследования адаптированного под «омикрон» варианта вакцины от коронавируcа «Спутник V».
News.ru

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