Гинцбург назвал длительность иммунитета к COVID-19 у переболевших
Продолжительность иммунитета к COVID-19 зависит от того, в какой форме болезнь протекала, утверждает глава ЦНИИЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как сообщает ToDay News Ufa, из-за подъема заболеваемости все хотят знать, могут ли заболеть во второй раз те, кто уже перенес коронавирус весной.В источнике
Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних иммунный ответ сохраняется три месяца, у других полгода – это в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания.
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