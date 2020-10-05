Глава Минприроды высказался о причинах загрязнения воды на Камчатке

«Все говорят о нефти и нефтепродуктах, о разливах, а, по-большому счету, все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам там ни в воде, ни на суше нет», — сказал Кобылкин.