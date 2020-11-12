Рекордное число вспышек зарегистрировано в ноябре 2020 на Солнце

С 1 января 2020 года, по данным наблюдателей, на звезде произошло 47 вспышек класса С и 1 - класса М. А за первые 8 дней ноября 2020 года их было больше, чем за весь 2019 год.