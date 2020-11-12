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Газета.Ru
Газета.Ru

Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с коронавирусом в России

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что трудность борьбы с коронавирусом нового типа заключается в локализации его очагов в регионах, передает ТАСС. По его словам, изначально COVID-19 в России был завозным.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули и более-менее начали функционировать одновременно.
С чего всё началось
Об этом заявил глава разработчика российской вакцины от COVID-19 — Центра им. Гамалеи — Александр Гинцбург, выступая на заседании
 Еврейского делового клуба Solomon.help.
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