Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с коронавирусом в России
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что трудность борьбы с коронавирусом нового типа заключается в локализации его очагов в регионах, передает ТАСС. По его словам, изначально COVID-19 в России был завозным.В источнике
Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули и более-менее начали функционировать одновременно.
С чего всё началось
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