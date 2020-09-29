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Известия

Гинцбург назвал не разрешенные для непривитых от COVID-19 работы

Граждан, не привитых от COVID-19, могут не допустить к некоторой работе, например к работе с возбудителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 29 сентября.В источнике
С чего всё началось
"Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции "Вести ФМ
".
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