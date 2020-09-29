Граждан, не привитых от COVID-19, могут не допустить к некоторой работе, например к работе с возбудителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 29 сентября.

С чего всё началось "Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции " Вести ФМ ". Российская газета вчера в 16:10