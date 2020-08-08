Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом
Смотрите также
На теле умершей в захваченном монастыре девочки нашли повреждения
В США приготовились к появлению Ту-95 у своих границ
Более 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Власти Гонконга поддержат Пекин в принятии ответных мер на санкции США
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Киану Ривз снимется в сиквелах «Джона Уика»
Huawei переведет все устройства на собственную операционную систему
Спасатели МЧС вытащили из-под завалов в Бейруте еще одного погибшего
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Более 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
ЕС сократил список стран для открытия границы до 10
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Гинцбург уточнил, что вакцина работает профилактически, а антитела – терапевтически, помогая уже заразившемуся пациенту. Ранее в СМИ появилась информация, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.В источнике
С чего всё началось
«Как мертвому припарки». Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости01:18
Подробнее о событии
Назван единственный фактор, облегчающий состояние при COVID: «Остальное - как мертвому припарки»
Комсомольская правда01:09