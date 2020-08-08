Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Гинцбург уточнил, что вакцина работает профилактически, а антитела – терапевтически, помогая уже заразившемуся пациенту. Ранее в СМИ появилась информация, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Как мертвому припарки». Гинцбург оценил советы больным коронавирусом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости01:18
Подробнее о событии
Life.ru

«Всё остальное — как мёртвому припарки». Академик РАН рассказал, что облегчает состояние пациента с CoViD-19

Life.ru02:59
Газета.Ru

Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Газета.Ru02:40
Комсомольская правда

Назван единственный фактор, облегчающий состояние при COVID: «Остальное - как мертвому припарки»

Комсомольская правда01:09
НТВ

«Как мертвому припарки»: ученый оценил советы больным COVID-19

НТВ01:46
Lenta.ru

Врач назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Lenta.ru01:44
Московский Комсомолец

«Как мертвому припарки»: Гинцбург оценил советы больным COVID-19

Московский Комсомолец01:41
Телеканал 360°

Директор центра Гамалеи назвал единственный способ облегчить состояние больного COVID-19

Телеканал 360°02:40

Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты19:56
121

98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:16
873

Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
25

96 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-Судженске (8), Белово (8), Новокузнецком МР (5), Ленинск-Кузнецком (5), Березовском (4), Гурьевском МО (3),Промышленновском МО (2), Таштагольском МР (2), Мысках (1), Осинниках (1), Полысаево (1), Беловском МР (1). На 6 августа в Кузбассе у 4 158 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com6 августа в 02:23
92