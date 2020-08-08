Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Гинцбург уточнил, что вакцина работает профилактически, а антитела – терапевтически, помогая уже заразившемуся пациенту. Ранее в СМИ появилась информация, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.