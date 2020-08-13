Гинцбург назвал время действия российской вакцины от коронавируса
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Отечественные специалисты разработали вакцину от коронавируса этим летом. Минздрав РФ зарегистрировал препарат уже в августе. По словам ученого, действие вакцины будет длиться минимум два года.В источнике
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Российская вакцина от коронавируса защитит от инфекции минимум на два года
Комсомольская правдавчера в 06:42