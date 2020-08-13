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iReactor
iReactor

Гинцбург назвал время действия российской вакцины от коронавируса

Отечественные специалисты разработали вакцину от коронавируса этим летом. Минздрав РФ зарегистрировал препарат уже в августе. По словам ученого, действие вакцины будет длиться минимум два года.В источнике
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РИА Новости

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

РИА Новостивчера в 13:08
ТАСС

Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения

ТАССвчера в 06:17
Российская газета

Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года

Российская газетавчера в 06:59
Комсомольская правда

Российская вакцина от коронавируса защитит от инфекции минимум на два года

Комсомольская правдавчера в 06:42
News.ru

Российской вакцине предрекли двухлетний период защиты от коронавируса

News.ruвчера в 06:39
Телеканал 360°

Российская вакцина защитит от коронавируса как минимум на два года

Телеканал 360°вчера в 07:03
ФАН

Названы сроки действия российской вакцины от коронавируса

ФАНвчера в 06:57

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
РБКвчера в 08:26
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Суббренд Hyundai анонсировал выпуск трех электрокаров

У концерна Hyundai уже есть суббренд Genesis, специализирующийся на выпуске премиальных авто, а теперь производитель анонсировал еще одну марку - Ioniq, которая будет заниматься выпуском электрокаров.
Новые автомобили10 августа в 11:57
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Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ruвчера в 06:43
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известиявчера в 07:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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