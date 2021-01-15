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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов с промежутком в 21 день.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости22:02
Подробнее о событии
Российская газета

Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины от COVID-19

Российская газета23:32
Lenta.ru

Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины

Lenta.ru22:33
RT на русском

Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса

RT на русском23:23
Комсомольская правда

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса

Комсомольская правда23:31
Коммерсантъ

Гинцбург допустил создание вакцины от COVID-19, которую нужно вводить один раз

Коммерсантъ22:29
РЕН ТВ

Гинцбург не исключает создания однокомпонентной вакцины от COVID

РЕН ТВ22:23
РИА Новости

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

РИА Новости22:02

Палата представителей США проголосовала за импичмент

После нескольких часов дебатов в среду Палата представителей проголосовала за формальный импичмент президента в связи с беспорядками 6 января в Капитолии США, когда группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса на заседание, в ходе которого конгрессмены должны были утвердить демократа Джо Байдена победителем президентских выборов 2020 года в США.
Pravda.Ruвчера в 19:00