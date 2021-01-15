Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов с промежутком в 21 день.В источнике
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Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости22:02
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