Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России
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Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.В источнике
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Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом
Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
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