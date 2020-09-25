Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.

С чего всё началось Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью". РИА Новости 03:53