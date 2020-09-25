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Российская газета
Российская газета

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
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Известия

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Известия04:04
РБК

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

РБК04:58
RT на русском

Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском04:57
Lenta.ru

Перечислены причины роста случаев COVID-19 в России

Lenta.ru04:19
Российская газета

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Российская газета05:37
РИА Новости

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

РИА Новости03:53
Национальная служба новостей

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Национальная служба новостей03:39

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUM10:11
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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