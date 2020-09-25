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Российская газета
Российская газета

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
Подробнее о событии
Российская газета

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Российская газета05:37
РБК

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

РБК04:58
Национальная служба новостей

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Национальная служба новостей03:39
Lenta.ru

Перечислены причины роста случаев COVID-19 в России

Lenta.ru04:19
Известия

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Известия04:04
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

РИА Новости03:53
RT на русском

Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском04:57

Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов

Согласно сообщению МИД, опубликованному на сайте, ведомство рассматривают объявление двух российских дипломатов персонами non grata в Софии как «преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию».
Evo-rus.com01:56