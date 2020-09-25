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Ведомости
Ведомости

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
Подробнее о событии
Российская газета

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Российская газета05:37
РБК

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

РБК04:58
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

РИА Новости03:53
Lenta.ru

Перечислены причины роста случаев COVID-19 в России

Lenta.ru04:19
Известия

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Известия04:04
RT на русском

Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском04:57
Национальная служба новостей

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Национальная служба новостей03:39

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Интерфакс05:45
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона
Lenta.ru06:20
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Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском

Специалисты по дендрохронологии из России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии и Чехии провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее.
РИА Новости04:54
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ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе считают, что прошедшая в среду инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, а также ведет к разрастанию кризиса, который начался после президентских выборов в Белоруссии.
Общественное телевидение Россиивчера в 04:34
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
РБК05:18
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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