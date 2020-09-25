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Ведомости
Ведомости

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
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Lenta.ru

Перечислены причины роста случаев COVID-19 в России

Lenta.ru04:19
РБК

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

РБК04:58
RT на русском

Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском04:57
Российская газета

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Российская газета05:37
Известия

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Известия04:04
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

РИА Новости03:53
Национальная служба новостей

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Национальная служба новостей03:39

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Коллективный иммунитет к COVID-19 возможно достигнут

«Все признаки указывают на то, что именно сам факт такого воздействия вируса привел к сокращению числа новых случаев заболевания и смертей в Манаусе» - рассказывает координатор исследования Эстер Сабино из Университета Сан-Паулу.
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