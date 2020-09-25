В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших.

С чего всё началось Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью". РИА Новости 03:53