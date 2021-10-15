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Гинцбург объявил о выпуске более 62 миллионов доз вакцины «Спутник V» в гражданский оборот

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество комплектов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выпущенных в гражданский оборот.
Lenta.ru
«Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России.
РБК
В результате исследования было сделано заключение, что вакцина эффективна более чем на 90%, сообщило агентство.
Телеканал 360°
Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Москва 24

С чего всё началось

Гинцбург: Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости20:25

Подробнее о событии

Более 60 млн комплектов «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
РБК01:48
В гражданский оборот выпущено уже свыше 62 млн комплектов «Спутника V»
Москва 2400:16
Более 62 млн доз «Спутника V» выпустили в гражданский оборот
Известия00:42
Гинцбург объявил о выпуске более 62 миллионов доз вакцины «Спутник V» в гражданский оборот
Lenta.ru01:28
Гинцбург: более 62 миллионов комплектов «Спутника V» уже выпущены в гражданский оборот
РИА Новости01:28
Более 62 миллионов комплектов «Спутника V» выпущено в гражданский оборот
RT на русском00:17
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины «Спутник V»
Царьград20:33

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