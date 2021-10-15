Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество комплектов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выпущенных в гражданский оборот.
Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минэкономразвития дало отрицательное заключение на предложенные МВД поправки, по которым водителя могут временно лишить прав, если во время медосмотра или при оказании медпомощи у него выявят заболевания, несовместимые с управлением транспорта.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", - говорится в сообщении.