Минэкономразвития раскритиковало поправки МВД о лишении водительских прав

Минэкономразвития дало отрицательное заключение на предложенные МВД поправки, по которым водителя могут временно лишить прав, если во время медосмотра или при оказании медпомощи у него выявят заболевания, несовместимые с управлением транспорта.