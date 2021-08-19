REGNUMГинцбург оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РоссииКоллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован к концу нынешнего года.Российская газетаПо словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ.ТАССМассовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января.ТАСС«Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — подытожил Гинцбург.RT на русскомЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruЭкономика сегодняСлово и ДелоФАНТК ЗвездаЦарьградНациональная служба новостейТелеканал 360°iReactorПриморье24Вечерняя МоскваТелеканал RTVIРЕН ТВМИР 24Народные новостиПрофильГазета.RuРБКС чего всё началосьГинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 годуНеобходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.ТАСС17:11Подробнее о событииГинцбург: коллективного иммунитета к COVID-19 в России можно достичь в этом годуКоммерсантъ19:58Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 годаРоссийская газета19:24Гинцбург: Необходимый уровень коллективного иммунитета в РФ может быть достигнут в 2021 годуНациональная служба новостей17:39Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID в 2021-мРБК18:02Гинцбург: коллективный иммунитет в России может сформитроваться уже в этом годуLenta.ru17:40Гинцбург: выход на нужный уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России возможен к концу 2021 годаКомсомольская правда19:00Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 годуТАСС17:11Показать ещёОценить169Поделиться