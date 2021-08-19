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Гинцбург оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован к концу нынешнего года.
Российская газета
По словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ.
ТАСС
Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января.
ТАСС
«Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — подытожил Гинцбург.
RT на русском

С чего всё началось

Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 году
Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
ТАСС17:11

Подробнее о событии

Гинцбург: коллективного иммунитета к COVID-19 в России можно достичь в этом году
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Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID в 2021-м
РБК18:02
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Lenta.ru17:40
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Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 году
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