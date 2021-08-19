Газ в Европе начал дешеветь на 5% после заявлений «Газпрома» о «Северном потоке-2»

Газ в Европе на фьючерсном рынке дешевеет и уже опустился ниже 500 долларов за тысячу кубометров после заявления "Газпрома" о возможном объеме поставок газа по "Северному потоку 2" в 2021 году, свидетельствуют данные торгов.