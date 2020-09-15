Повторная вакцинация от коронавируса увеличивает защиту организма в шесть раз. Об этом сообщил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Иммунная система направляет усилия для выработки антител и образования клеток памяти при повторной вакцинации.