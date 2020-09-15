Гинцбург оценил защитные свойства повторной вакцинации от коронавируса
Смотрите также
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Рогозин заявил о планах России отправить миссию на Венеру
Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
США разместят на Аляске более 100 истребителей пятого поколения
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Посольство РФ призвало США не раздувать антироссийские настроения
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Повторная вакцинация от коронавируса увеличивает защиту организма в шесть раз. Об этом сообщил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Иммунная система направляет усилия для выработки антител и образования клеток памяти при повторной вакцинации.В источнике
Подробнее о событии