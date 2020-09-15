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Гинцбург оценил защитные свойства повторной вакцинации от коронавируса

Повторная вакцинация от коронавируса увеличивает защиту организма в шесть раз. Об этом сообщил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Иммунная система направляет усилия для выработки антител и образования клеток памяти при повторной вакцинации.В источнике
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Газета.Ru

Повторная вакцинация от COVID-19 сможет усилить иммунную защиту в 6 раз

Газета.Ru12:29
РБК

Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID

РБК11:27
Lenta.ru

Академик РАН предсказал множество волн коронавируса

Lenta.ru10:28
ТАСС

Гинцбург: повторная вакцинация усиливает иммунную защиту от COVID-19 в шесть раз

ТАСС11:31
RT на русском

Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

RT на русском11:00
РИА Новости

В Центре Гамалеи рассказали о важности второй вакцинации от коронавируса

РИА Новости11:24
Интерфакс

Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Интерфакс08:59

В МИД РФ не подтвердили готовность «нормандской четверки» к встрече

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что сообщение со стороны Украины о всесторонней готовности провести встречу в «нормандском формате» не является правдой, пишет РИА «Новости».
Russkie.org13:36

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве умерли десять человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс16:06