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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки». Об этом он рассказал РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Как мертвому припарки». Гинцбург оценил советы больным коронавирусом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости01:18
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RT на русском

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

RT на русском04:36
Радио Sputnik

Мертвому припарки. Гинцбург о слухах про пользу ряда продуктов при COVID

Радио Sputnik01:00
РБК

В Центре Гамалеи назвали способ облегчить состояние больных коронавирусом

РБК03:17
Газета.Ru

Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Газета.Ru02:40
Lenta.ru

Врач назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Lenta.ru01:44
Комсомольская правда

Назван единственный фактор, облегчающий состояние при COVID: «Остальное - как мертвому припарки»

Комсомольская правда01:09
Московский Комсомолец

Стал известен способ, как облегчить состояние больного коронавирусом

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