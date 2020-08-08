Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
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Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки». Об этом он рассказал РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Как мертвому припарки». Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости01:18
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Назван единственный фактор, облегчающий состояние при COVID: «Остальное - как мертвому припарки»
Комсомольская правда01:09