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Гинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяца

Назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Коммерсантъ
"Спутник V" уже доказал свою эффективность против штамма "омикрон", а значит и назальная форма также будет защищать от него.
Smotrim.ru
В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.
ТАСС
Назальная форма вакцины создает местный иммунитет в носоглотке и препятствует проникновению вируса в организм.
Известия

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Гинцбург: Назальная вакцина против коронавируса будет доступна для россиян через 3-4 месяца
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Гинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяца
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Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3-4 месяца
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