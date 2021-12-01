КоммерсантъГинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяца«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре»,— сказал господин Гинцбург ТАСС.КоммерсантъНазальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.КоммерсантъВ октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.ТАССОб окончании доклинических испытаний препарата сообщалось в августе.Lenta.ruЧитать далееСвернутьiReactoriReactorНародные новостиПолитРоссияМИР 24ФАННТВКомсомольская правдаЯмал-МедиаИзвестияГазета.RuЦарьградGazeta.SPbВечерняя МоскваNewInformПрофильLife.ruТелеканал 360°ТК ЗвездаПодробнее о событииГинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяцаКоммерсантъ17:43Гинцбург: назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3-4 месяцаТАСС16:11Самое цитируемоеДиректор центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3-4 месяцаТелеканал 360°16:41Гинцбург: назальная вакцина поступит в оборот через 3-4 месяцаГазета.Ru16:52Гинцбург: Назальная вакцина против коронавируса будет доступна для россиян через 3-4 месяцаКомсомольская правда16:50Назальная вакцина против коронавируса станет доступна для россиян через 3-4 месяцаЭхо Москвы17:07Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3-4 месяцаLenta.ru16:39Показать ещёОценить153Поделиться