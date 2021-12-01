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Гинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяца

«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре»,— сказал господин Гинцбург ТАСС.
Коммерсантъ
Назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Коммерсантъ
В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.
ТАСС
Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось в августе.
Lenta.ru

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Гинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяца
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