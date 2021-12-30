КоммерсантъГинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяца«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре»,— сказал господин Гинцбург ТАСС.КоммерсантъВ октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.ТАССВ октябре прошлого года Минздрав разрешил опробовать назальный спрей на добровольцах в ходе второй фазы испытаний новой формы препарата.РБКПланируется сформировать группы из привитых и невакцинированных.КоммерсантъЧитать далееСвернутьiReactoriReactorПолитРоссияМИР 24ФАННТВКомсомольская правдаЯмал-МедиаИзвестияГазета.RuЦарьградGazeta.SPbВечерняя МоскваNewInformПрофильLife.ruТелеканал 360°ТК ЗвездаПодробнее о событииГинцбург ожидает поступления назальной вакцины в гражданский оборот через 3–4 месяцаКоммерсантъ17:43Гинцбург: назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3-4 месяцаТАСС16:11Самое цитируемоеДиректор центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3-4 месяцаТелеканал 360°16:41Гинцбург: назальная вакцина поступит в оборот через 3-4 месяцаГазета.Ru16:52Гинцбург: Назальная вакцина против коронавируса будет доступна для россиян через 3-4 месяцаКомсомольская правда16:50Назальная вакцина против коронавируса станет доступна для россиян через 3-4 месяцаЭхо Москвы17:07Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через 3-4 месяцаLenta.ru16:39Показать ещёОценить134Поделиться