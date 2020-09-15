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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.В источнике
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РБК

Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID

РБК11:27
RT на русском

Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

RT на русском11:00
ТАСС

Гинцбург: избежать последующих волн коронавируса поможет только вакцинация

ТАСС08:14
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

РИА Новости10:15
Интерфакс

Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Интерфакс08:59
Народные новости

Гинцбург объяснил, как избежать второй и последующих волн COVID-19 в РФ

Народные новости08:37
Lenta.ru

Академик РАН предсказал множество волн коронавируса

Lenta.ru10:28

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscow08:17
35

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24вчера в 04:41
35

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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