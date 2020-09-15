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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.В источнике
Александр Гинцбургучёный
До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна.
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RT на русском

Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

RT на русском11:00
Lenta.ru

Академик РАН предсказал множество волн коронавируса

Lenta.ru10:28
ТАСС

Гинцбург: избежать последующих волн коронавируса поможет только вакцинация

ТАСС08:14
Московский Комсомолец

Академик РАН предсказал новые волны коронавируса

Московский Комсомолец09:19
Интерфакс

Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Интерфакс08:59
Народные новости

Гинцбург объяснил, как избежать второй и последующих волн COVID-19 в РФ

Народные новости08:37
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

РИА Новости10:15

Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
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Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
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