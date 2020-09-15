Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
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Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.В источнике
До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна.
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