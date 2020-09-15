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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.В источнике
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РБК

Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID

РБК11:27
RT на русском

Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

RT на русском11:00
Народные новости

Гинцбург объяснил, как избежать второй и последующих волн COVID-19 в РФ

Народные новости08:37
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

РИА Новости10:15
Интерфакс

Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Интерфакс08:59
Lenta.ru

Академик РАН предсказал множество волн коронавируса

Lenta.ru10:28
ТАСС

Гинцбург: избежать последующих волн коронавируса поможет только вакцинация

ТАСС08:14

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Президент Украины Владимир Зеленский осудил «нападение» на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и ожидает поступления большего количества информации об этом инциденте, передает «Интерфакс-Украина».
Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Ведомости12:34
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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