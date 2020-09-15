Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
Смотрите также
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Баржа повредила Крымский мост в Москве
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
В Выборге задержали чиновника по подозрению в хищении 700 млн рублей
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Российский самолет подал сигнал тревоги в воздухе
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Vesta с более дешевыми ступицами
Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.В источнике
Подробнее о событии