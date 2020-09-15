Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
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Остановить череду волн коронавируса сможет только коллективный иммунитет, сообщает ToDay News Ufa. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый считает, что волны инфекции будут накатывать регулярно, пока большая часть населения планеты не переболеет COVID-19.В источнике
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Гинцбург объяснил, как избежать второй и последующих волн COVID-19 в РФ
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