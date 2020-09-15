Остановить череду волн коронавируса сможет только коллективный иммунитет, сообщает ToDay News Ufa. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый считает, что волны инфекции будут накатывать регулярно, пока большая часть населения планеты не переболеет COVID-19.