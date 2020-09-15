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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

Остановить череду волн коронавируса сможет только коллективный иммунитет, сообщает ToDay News Ufa. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый считает, что волны инфекции будут накатывать регулярно, пока большая часть населения планеты не переболеет COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID

РБКвчера в 11:27
RT на русском

Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

RT на русскомвчера в 11:00
Интерфакс

Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Интерфаксвчера в 08:59
РИА Новости

Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса

РИА Новостивчера в 10:15
Lenta.ru

Академик РАН предсказал множество волн коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:28
Народные новости

Гинцбург объяснил, как избежать второй и последующих волн COVID-19 в РФ

Народные новостивчера в 08:37
ТАСС

Гинцбург: избежать последующих волн коронавируса поможет только вакцинация

ТАССвчера в 08:14

В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN
REGNUM18:36
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.рувчера в 02:38

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ

Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.
РИА Новостивчера в 16:50