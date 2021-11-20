Переболевшим коронавирусной инфекцией людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет – «Спутником V». Ранее «ПД» писал, что с 15 ноября спортивные мероприятия и развлечения будут доступны только по QR-коду.