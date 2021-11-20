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Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.
РИА Новости
Переболевшим коронавирусной инфекцией людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет – «Спутником V». Ранее «ПД» писал, что с 15 ноября спортивные мероприятия и развлечения будут доступны только по QR-коду.
Петербургский дневник
Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает и в столице.
Комсомольская правда
Там еженедельно на иммунизацию записываются около 150 тысяч человек, желающих поставить прививку.
Комсомольская правда

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Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, выступающих против вакцинации
Life.ru20:55
Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников
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