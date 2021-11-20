Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.
Переболевшим коронавирусной инфекцией людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет – «Спутником V». Ранее «ПД» писал, что с 15 ноября спортивные мероприятия и развлечения будут доступны только по QR-коду.
Глава комитета во внешней политике Сената США Роберт (Боб) Менендес предложил уже сейчас внести в оборонный бюджет пункт, предусматривающий введение санкций против России в случае вторжения на Украину.
Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома, рассказала агентству "Прайм" лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.