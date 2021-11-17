Будьте в Плюсе

Гинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться «Спутником Лайт».В источнике

Подробнее о событии

Гинцбург посоветовал препараты для вакцинации переболевших COVID-19
Москва 2421:34
Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт»
РИА Новости19:35
Самое цитируемое
Гинцбург дал рекомендации по применению вакцин в зависимости от возраста
Известия21:17
Гинцбург призвал переболевших COVID-19 россиян моложе 60 лет прививаться «Спутником Лайт»
Газета.Ru19:38
Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше прививаться «Спутником Лайт»
Lenta.ru20:04
Гинцбург сообщил, какой вакциной лучше прививаться переболевшим COVID-19
РБК19:48
Гинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»
RT на русском20:14

Интересное