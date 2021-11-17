RT на русскомГинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться «Спутником Лайт».В источникеREGNUMREGNUMПетербургский дневникOm1.ruЦентральная Служба НовостейАБНРЕН ТВVesiskitim.ruVSE42.RUУчительская газетаЭкономика сегодняОбщественная служба новостейNewInformФАНПятый каналНародные новостиiReactorГазета.RuКомсомольская правдаIvbg.ruВечерняя МоскваПодробнее о событииГинцбург посоветовал препараты для вакцинации переболевших COVID-19Москва 2421:34Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт»РИА Новости19:35Самое цитируемоеГинцбург дал рекомендации по применению вакцин в зависимости от возрастаИзвестия21:17Гинцбург призвал переболевших COVID-19 россиян моложе 60 лет прививаться «Спутником Лайт»Газета.Ru19:38Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше прививаться «Спутником Лайт»Lenta.ru20:04Гинцбург сообщил, какой вакциной лучше прививаться переболевшим COVID-19РБК19:48Гинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»RT на русском20:14Показать ещёОценить355Поделиться