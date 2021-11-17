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Гинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»

Гражданам моложе 60 лет, переболевшим коронавирусом, лучше привиться "Спутником Лайт".
Российская газета
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
Газета.Ru
Отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19, ученый заявил, что Минздрав РФ принял совершенно правильное решение.
Российская газета
По словам Гинцбурга, "разделение" компонентов по возрастным критериям обусловлено лучшим действием вакцины на организм.
Pravda.Ru

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