RT на русскомГинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»Гражданам моложе 60 лет, переболевшим коронавирусом, лучше привиться "Спутником Лайт".Российская газетаПрепарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".Газета.RuОтвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19, ученый заявил, что Минздрав РФ принял совершенно правильное решение.Российская газетаПо словам Гинцбурга, "разделение" компонентов по возрастным критериям обусловлено лучшим действием вакцины на организм.Pravda.RuЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникРЕН ТВОбщественная служба новостейФАННародные новостиiReactorГазета.RuВечерняя МоскваЦарьградLife.ruПодробнее о событииПеренесшим коронавирус посоветовали прививаться «Спутником Лайт», которого почти нетЦарьград20:39Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт»РИА Новости19:35Самое цитируемоеГинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться «Спутником Лайт»Российская газета20:27Гинцбург призвал переболевших COVID-19 россиян моложе 60 лет прививаться «Спутником Лайт»Газета.Ru19:38Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше прививаться «Спутником Лайт»Lenta.ru20:04Гинцбург сообщил, какой вакциной лучше прививаться переболевшим COVID-19РБК19:48Гинцбург порекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться «Спутником Лайт»RT на русском20:14Показать ещёОценить62Поделиться