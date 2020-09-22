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NewInform
NewInform

Гинцбург перечислил правила вакцинации от коронавируса

Медик выступил на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества", который прошел в МИА "Россия сегодня". Вакцина не лечебный препарат, а профилактический, объяснил глава Центра Гамалеи. Поэтому ее нужно вводить до того, как заболевание возникло, рассказал Гинцбург.В источнике
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РИА Новости

Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19

РИА Новости07:22
Российская газета

Гинцбург: Испытания вакцины «Спутник V» нужны перед применением ее на беременных

Российская газета08:00
URA.Ru

Центр Гамалеи: кому нельзя делать прививку от коронавируса

URA.Ru07:50
Газета.Ru

Гинцбург предостерег зараженных коронавирусом от вакцинации

Газета.Ru07:32
Национальная служба новостей

Глава Центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

Национальная служба новостей08:19
ТАСС

Гинцбург: для вакцинации беременных нужны новые испытания вакцины «Спутник V»

ТАСС06:18
Известия

В Центре им. Гамалеи оценили возможность вакцинации беременных от COVID-19

Известия06:40

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в Петербурге, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости11:25

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное дело04:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».
CT news04:00
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