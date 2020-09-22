Политическая Экспертиза 19

Медик выступил на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества", который прошел в МИА "Россия сегодня". Вакцина не лечебный препарат, а профилактический, объяснил глава Центра Гамалеи. Поэтому ее нужно вводить до того, как заболевание возникло, рассказал Гинцбург.