Гинцбург перечислил правила вакцинации от коронавируса
Медик выступил на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества", который прошел в МИА "Россия сегодня". Вакцина не лечебный препарат, а профилактический, объяснил глава Центра Гамалеи. Поэтому ее нужно вводить до того, как заболевание возникло, рассказал Гинцбург.В источнике
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Российская газета08:00
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Национальная служба новостей08:19