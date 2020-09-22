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Интерфакс
Интерфакс

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
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Российская газета

В течение года вакцина от COVID-19 станет доступной всем россиянам

Российская газетавчера в 10:49
РИА Новости

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

РИА Новостивчера в 07:25
Газета.Ru

Гинцбург считает, что распространение COVID-19 в РФ удастся прекратить через год

Газета.Ruвчера в 06:09
Lenta.ru

В центре имени Гамалеи назвали сроки конца распространения коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 06:53
Вести.Ru

Академик Гинцбург: распространение коронавируса в России прекратится через год

Вести.Ruвчера в 06:19
Телеканал 360°

В НИЦ Гамалеи назвали срок, за который Россия покончит с COVID-19

Телеканал 360°вчера в 07:20
Интерфакс

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Интерфаксвчера в 05:49

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
РБКвчера в 15:39

Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей

Кассационный суд все наши доводы учел и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савеловского райнного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьеву 2 миллиона 276 тысяч выходного пособия за три месяца и 947 тысяч рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату.
Sport24.ruвчера в 14:11

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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В Пермском крае обязывают ставить прививки от гриппа

Роспотребнадзор по Пермскому краю требует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязать своих сотрудников ставить прививку от гриппа - привиты должны быть не менее 60% персонала.
Эхо Москвы в Пермивчера в 08:55
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NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
ТАСС18:30

Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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