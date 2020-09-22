Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год
Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
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Гинцбург считает, что распространение COVID-19 в РФ удастся прекратить через год
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