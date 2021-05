Релиза The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 не стоит ждать в 2021 году

Инсайдер Zippo, специализирующийся на новостях по играм компании Nintendo, поделился новыми подробностями The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Об этом 13 мая сообщает портал Shazoo.