Как сообщает РИА Новости, Гинцбург связал это с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью». Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.

С чего всё началось Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью". РИА Новости 03:53