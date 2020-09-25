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Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

Как сообщает РИА Новости, Гинцбург связал это с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью». Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
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РБК

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

РБК04:58
RT на русском

Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

RT на русском04:57
РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

РИА Новости03:53
Lenta.ru

Перечислены причины роста случаев COVID-19 в России

Lenta.ru04:19
Известия

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

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Znak.com

Создатели российской вакцины от COVID объяснили рост заболеваемости нехваткой витамина D

Znak.com04:50
Национальная служба новостей

Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

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Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
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РИА Новости04:23