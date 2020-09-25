Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Гинцбург связал это с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью». Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.В источнике
С чего всё началось
Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".
РИА Новости03:53
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