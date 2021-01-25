Гинцбург прокомментировал вакцинацию от коронавируса пациентов с онкологией
Согласно инструкции к препарату, вакцинация «Спутником V» может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации о применении вакцины. По словам Гинцбурга, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком.В источнике
С чего всё началось
В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение
Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.
РИА Новости22:13
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