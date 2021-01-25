Согласно инструкции к препарату, вакцинация «Спутником V» может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации о применении вакцины. По словам Гинцбурга, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком.

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С чего всё началось В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни. РИА Новости 22:13