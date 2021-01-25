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Ведомости
Ведомости

Гинцбург прокомментировал вакцинацию от коронавируса пациентов с онкологией

Согласно инструкции к препарату, вакцинация «Спутником V» может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации о применении вакцины. По словам Гинцбурга, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.
РИА Новости22:13
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URA.Ru

Гинцбург объяснил особые требования «Спутника V» к онкобольным

URA.Ru05:51
Life.ru

Гинцбург объяснил новое предупреждение в инструкции к «Спутнику V»

Life.ru05:28
Коммерсантъ

В инструкции к «Спутнику V» появилось противопоказание для больных раком

Коммерсантъ01:19
РБК

Гинцбург объяснил рекомендацию онкобольным в инструкции к «Спутнику V»

РБК05:06
РИА Новости

Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к «Спутник V»

РИА Новости03:30
Lenta.ru

В центре Гамалеи объяснили новое предупреждение в инструкции к «Спутнику V»

Lenta.ru05:08
Комсомольская правда

Создатели «Спутника V» посоветовали с осторожностью применять вакцину при раке

Комсомольская правда23:49

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