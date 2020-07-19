Коронавирус
Российская газетаГинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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с чего всё началось
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.ТАСС00:40
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Армия и оружие
Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
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Происшествия
Режим ЧС введен в Миассе из-за лесных пожаров
Первый областной 04:14
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
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40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
RT на русском 00:20
Здоровье
Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав
Как сообщает ToDay News Ufa, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Виктор Тутельян рассказал о статистике заболеваемости ожирением в различных регионах Российской Федерации, а также дал оценку данной статистике.
ToDay News Ufa 06:03
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Общество
Россияне смогут оформлять электронные трудовые книжки с 2021 года
Электронные трудовые книжки смогут оформлять россияне с 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Нижегородская Правда вчера в 10:18
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Кино
Раскрыто, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel
Киноафиша России 16 июля в 04:35
Кино
Путин и Мишустин поздравили Ливанова с 85-летием
Советский и российский актер Василий Ливанов 19 июля празднует день рождения, ему исполняется 85 лет.
Народные новости 06:09
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Несмотря на «коронавирусный» кризис, российские автопроизводители продолжают работать «не покладая рук», чтобы уже скоро порадовать нас очередной порцией новинок.
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