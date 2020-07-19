Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 2,2K

Экономика В ПФР пообещали увеличение пенсий к 2023 году Размер получаемой надбавки к пенсии зависит от размера отчислений. Общая сумма выплат в 2019 году составила 581 млн. рублей. 12

Политика Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News. 1

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 395

Футбол Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

Общество Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса в Исламской Республике, сообщает IRNA.

Общество В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины 15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 214

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 1,9K

Политика СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку» Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider. 18

Происшествия Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева. 6

Политика Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении. 65

Здоровье Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. 1

Экономика Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей. 9

Общество На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока «Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации. 6

Происшествия Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.