Коронавирус
Российская газетаГинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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Роналду показал отдых на роскошной яхте
SM News 17 июля в 12:52
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Экономика
В ПФР пообещали увеличение пенсий к 2023 году
Размер получаемой надбавки к пенсии зависит от размера отчислений. Общая сумма выплат в 2019 году составила 581 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 15:00
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Байден подчеркнул, что знал о намерении России повлиять на исход американских выборов и прежде.
RuNews24.ru вчера в 06:47
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие
Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Футбол
«Локомотив» заплатит за 18-летнего Джалолиддинова почти миллион евро
Отмечается, что сумма трансфера полузащитника может составить 900 тысяч евро.
ODDS.ru 07:04
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Футбол
Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Общество
Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса
Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса в Исламской Республике, сообщает IRNA.
РБК 08:40
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Политика
Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию
Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
Здоровье
Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом
Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 08:38
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Территория новостей 03:12
Общество
На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока
«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации.
РБК 07:42
Происшествия
Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти
Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42