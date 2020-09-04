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RT на русском
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Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».В источнике
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Комсомольская правда

«Спутник V» способен противостоять любой дозе коронавируса

Комсомольская правда09:40
RT на русском

Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

RT на русском08:04
Вести.Ru

Стало известно, на какой срок вакцина защитит россиян от коронавируса

Вести.Ru08:47
Интерфакс

Гинцбург заявил, что вакцина Sputnik V защитит от любой дозы COVID-19

Интерфакс08:09
Lenta.ru

В России заявили о свойстве вакцины «Спутник V» защитить от любой дозы COVID-19

Lenta.ru08:08
Известия

В Центре Гамалеи рассказали об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Известия09:33
РЕН ТВ

«Спутник V» вырабатывает иммунитет, защищающий от любой дозы COVID

РЕН ТВ07:57

Valve огласила планы на DPC-сезон

Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru12:45

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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