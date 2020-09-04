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Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».В источнике
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Комсомольская правда

«Спутник V» способен противостоять любой дозе коронавируса

Комсомольская правда09:40
Известия

В Центре Гамалеи рассказали об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Известия09:33
Интерфакс

Гинцбург заявил, что вакцина Sputnik V защитит от любой дозы COVID-19

Интерфакс08:09
Газета.Ru

Гинцбург уточнил, с какой дозой COVID-19 может справиться иммунитет добровольцев

Газета.Ru08:38
Lenta.ru

В России заявили о свойстве вакцины «Спутник V» защитить от любой дозы COVID-19

Lenta.ru08:08
RT на русском

Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

RT на русском08:04
РЕН ТВ

«Спутник V» вырабатывает иммунитет, защищающий от любой дозы COVID

РЕН ТВ07:57

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

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Инфорос1 сентября в 11:42

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РИА Новости07:37
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