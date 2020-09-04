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Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».В источнике
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Комсомольская правда

«Спутник V» способен противостоять любой дозе коронавируса

Комсомольская правда09:40
Известия

В Центре Гамалеи рассказали об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Известия09:33
RT на русском

Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

RT на русском08:04
Интерфакс

Гинцбург заявил, что вакцина Sputnik V защитит от любой дозы COVID-19

Интерфакс08:09
Lenta.ru

В России заявили о свойстве вакцины «Спутник V» защитить от любой дозы COVID-19

Lenta.ru08:08
Газета.Ru

Гинцбург уточнил, с какой дозой COVID-19 может справиться иммунитет добровольцев

Газета.Ru08:38
РЕН ТВ

«Спутник V» вырабатывает иммунитет, защищающий от любой дозы COVID

РЕН ТВ07:57

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Газета.Ru11:37
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском11:48
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Бактерии способны годами выживать в открытом космосе

Эксперименты на Международной космической станции подтверждают такую вероятность, доказав, что бактерии способны многие годы сохранять жизнеспособность в вакууме космического пространства, сообщает 4pda.ru.
Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 10:13
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56