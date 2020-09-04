Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».В источнике
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