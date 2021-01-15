Актриса Глафира Тарханова впервые показала всех четырех сыновей

Некоторые подписчики артистки отметили, что в этом «строю» не хватает лишь «лапочки-дочки» 37-летняя Глафира Тарханова, российская актриса театра и кино, опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимки с трогательной семейной фотосессии, в которой приняла участие она, её супруг Алексей Фаддеев и четыре их сына — Гордей, Ермолай, Корней и Никифор.