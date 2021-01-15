Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург 15 января рекомендовал гражданам не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше.В источнике
С чего всё началось
Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.
РИА Новости03:55
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Комсомольская правда04:34