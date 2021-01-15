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Известия

Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург 15 января рекомендовал гражданам не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.
РИА Новости03:55
Официальный комментарий
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета
ТАСС05:45
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Lenta.ru

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Комсомольская правда

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Вести.Ru

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РИА Новости

Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

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