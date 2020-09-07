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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист. По его словам, за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции.В источнике
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Известия

«У нас не было возможности проиграть в гонке»

Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Известия17:01
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РБК

Глава Центра Гамалеи спрогнозировал сроки победы над COVID-19 в России

РБК04:33
РИА Новости

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

РИА Новости04:12
Life.ru

В центре Гамалеи рассказали, когда РФ сможет справиться с CoViD-19

Life.ru20:39
Газета.Ru

Гинцбург рассказал, когда коронавирус может окончательно уйти из России

Газета.Ru03:07
Известия

Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021

Известия02:14
Коммерсантъ

В Центре Гамалеи считают, что Россия справится с COVID-19 к лету 2021 года

Коммерсантъ03:17
URA.Ru

Разработчики вакцины раскрыли, когда РФ справится с коронавирусом

URA.Ru18:35

Коварж и Диц признаны лучшими игроками первой недели КХЛ

Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж, защитник "Барыса" из Нур-Султана Даррен Диц, нападающий ярославского "Локомотива" Магнус Пяярви-Свенссон и защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков признаны лучшими игроками первой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.
Коварж и Диц признаны лучшими игроками первой недели КХЛ
РИА Новости05:30

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Доктор Мясников ответил жене Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Напомним, 5 сентября доктор Леонид Рошаль заявил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с инициативой создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального.
ИА Красная Весна05:21
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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