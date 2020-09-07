Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист. По его словам, за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции.

С чего всё началось «У нас не было возможности проиграть в гонке» Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург. Известия 17:01