Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
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Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист. По его словам, за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции.В источнике
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«У нас не было возможности проиграть в гонке»
Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Известия17:01
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