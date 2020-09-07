Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист. По его словам, за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции.В источнике
С чего всё началось
Известия

«У нас не было возможности проиграть в гонке»

Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава Центра Гамалеи спрогнозировал сроки победы над COVID-19 в России

РБК04:33
РИА Новости

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

РИА Новости04:12
Известия

Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021

Известия02:14
Коммерсантъ

В Центре Гамалеи считают, что Россия справится с COVID-19 к лету 2021 года

Коммерсантъ03:17
Газета.Ru

Гинцбург рассказал, когда коронавирус может окончательно уйти из России

Газета.Ru03:07
Российская газета

Гинцбург: Россия может справиться с коронавирусом к лету 2021 года

Российская газета03:30
Life.ru

В центре Гамалеи рассказали, когда РФ сможет справиться с CoViD-19

Life.ru20:39

Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»
РИА Новости05:36
4

Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
RT на русском06:01
22

«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
Собеседник05:09
7

Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
2

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
41

В Венеции за «Золотого льва» поборется фильм Андрея Кончаловского

В 2020 году американских режиссеров представлено мало, зато в числе номинантов есть российский фильм "Дорогие товарищи!", снятый мэтром отечественного кинематографа Андреем Кончаловским.
Вести.Ru4 сентября в 15:18
4

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
24

Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией

Россия и Кипр во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября подпишут новое налоговое соглашение, заявил руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис.
RT на русском04:15