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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист. По его словам, за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции.В источнике
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«У нас не было возможности проиграть в гонке»

Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Известия17:01
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РБК

Глава Центра Гамалеи спрогнозировал сроки победы над COVID-19 в России

РБК04:33
Life.ru

В центре Гамалеи рассказали, когда РФ сможет справиться с CoViD-19

Life.ru20:39
Коммерсантъ

В Центре Гамалеи считают, что Россия справится с COVID-19 к лету 2021 года

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Гинцбург рассказал, когда коронавирус может окончательно уйти из России

Газета.Ru03:07
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Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021

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РИА Новости

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

РИА Новости04:12
URA.Ru

Разработчики вакцины раскрыли, когда РФ справится с коронавирусом

URA.Ru18:35

Урожай ягод в России из-за непогоды снизится на 20 процентов

По данным ведомства, ко 2 сентября садоводческие хозяйства собрали 12,2 тысячи тонн ягод, а к завершению сезона результат будет чуть менее 19 тысяч тонн, что сопоставимо с прошлогодним уровнем.
Национальное Аграрное Агентство03:10

Аутрайт-ставки на английскую Премьер-Лигу сезона 2020/21

На картинке ниже вы можете увидеть прогнозируемую турнирную таблицу английской Премьер-Лиги, основанную на котировках рынка «тотал больше/меньше» БК Пиннакл: На второй таблице показано ожидаемое изменение количества очков, по сравнению с прошлым сезоном: Итоговые прогнозируемые таблицы БК Pinnacle предполагают, что показатели «Ливерпуля», снизятся по сравнению с кампанией 2019/20.
Bookmaker-ratings.ru03:37

Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11

Джонсон не исключил выхода Британии из ЕС без заключения сделки

На этой неделе Джонсон поставит участникам переговоров ультиматум, заявив, что Великобритания и Европа должны договориться о торговой сделке после Brexit до середины октября, иначе Британия "окончательно уйдет из ЕС".
Российская газета00:57
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