Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".В источнике
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