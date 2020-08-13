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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".В источнике
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Российская газета

Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года

Российская газета06:59
RT на русском

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются минимум два года

RT на русском08:26
Телеканал 360°

Российская вакцина защитит от коронавируса как минимум на два года

Телеканал 360°07:03
РИА Новости

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

РИА Новости13:08
Комсомольская правда

Российская вакцина от коронавируса защитит от инфекции минимум на два года

Комсомольская правда06:42
ТАСС

Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения

ТАСС06:17
ФАН

Названы сроки действия российской вакцины от коронавируса

ФАН06:57

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